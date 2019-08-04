2019/08/04 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي، الاحد، تخصيص مبالغ مالية لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي المحافظة.وقال الدليمي لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “حكومة الانبار المحلية خصصت من ميزانيتها المالية مبلغ مليار و 500 مليون دينار للمساهمة في إعادة تأهيل منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخصيص مليار و 500 مليون دينار لإعادة فتح منفذ القائم الحدودي مع سوريا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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