نائب عن ديالى: تسلل داعش من صلاح الدين مستمر عبر مسارين

2019/08/04 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد النائب عبد الخالق مدحت العزاوي، الاحد، بان تسلل عناصر داعش من صلاح الدين مستمر ويتم عبر مسارين.وقال العزاوي لـ/ المعلومة /، إن “تسلل عصابات داعش من صلاح الدين صوب ديالى مستمر ولم يتوقف منذ اشهر ويتم عبر مسارين بريين من نقطة تلال حمرين بين المحافظتين”.وأضاف العزاوي، أن “تسلل داعش مؤشر […]

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