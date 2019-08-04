2019/08/04 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه لعمال ملاعب قطر التي ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم 2022.ونشر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مقطع فيديو لعدد كبير من العمال، يرتدون ملابس صفراء اللون، يسيرون في طريق واسع.وكتب ضاحي خلفان: ”إضراب عمال ملاعب كأس العالم 2022 في قطر امس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إضراب عمال ملاعب كأس العالم 2022 في قطر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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