عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح2

2019/08/04 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الطين والماء ...حياةعلى يمين السوارية وأنت متجه نحو الجنوب وعلى أمتداد المجرى نشأت منطقة (النزيزة) من بقايا المنخفض الأرضي التي كانت تغمره المياه قبل إنحسار الماء عنها، ليتكون شط السوارية بمجراه العميق وليتخذ شكل النهر وينحت وجهها، لذا كانت الأرض رطبة تنز بالماء كلما أرتفع المنسوب في قلب الشط، سكنها الفقراء والوافدون الجدد للمدينة الصغيرة الناشئة على الأطراف بموجات متلاحقة وأولهم (المعدان) أه......

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