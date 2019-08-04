رياض حسن محرم - اتفاق الإعلان الدستورى في الخرطوم.. خطوة للأمام

2019/08/04 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم أخيرا وبعد طول انتظار تصاعد الدخان الأبيض من غرفة التفاوض في إحدى فنادق السودان، ورغم أن هذا الاتفاق لا يلبى بشكل كامل تلك الأهداف الى يصل اليها توق الشعب السودانى العظيم للحرية والديموقراطية، الاّ أنه يشكل خطوة مهمة الى الأمام يمكن البناء عليها.اعتراض الحزب الشيوعى على الاتفاق هو أمر مفهوم وضرورى، وعلى الحزب أن يواصل النضال لإستكمال ثورته الوطنية والديموقراطية والمشاركة في إجتثاث قوى الثورة ا......

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