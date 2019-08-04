العراق يخصص أكثر من مليار دينار لإعادة فتح منفذ القائم مع سوريا

2019/08/04 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن تخصيص مليار و500 مليون دينار عراقي (حوالي 1,25 مليون دولار) لدعم جهود إعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع س...

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