الداخلية تضبط أمبولات محظورة طبياً في أحد مذاخر نينوى

2019/08/04 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن ضبط 523 ألف أمبولة من مادة Ampiclox المحظورة طبياً في أحد مذاخر محافظة نينوى.وذكرت المفتشية في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، الى "ضبط 523 ألف أمبولة من مادة Ampiclox الدوائية الممنوعة بأمر وزارة الصحة، من البيع والتدوال في أحد المذاخر محافظة نينوى"، لافتاً الى ان العملية تمت بالتعاون مه وزارة الداخلية ومديرية شرطة النصر".

وأوضح ان "وزارة الصحة العراقية منعت هذا النوع من الدواء في الصيدليات والمذاخر الطبية، لخطورتها واضرارها بالصحة والسلامة العامة".انتهى/س

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