نائب: تجار المخدرات أكثر قوة وسطوة من الدولة

2019/08/04 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد النائب محمد اقبال الصيدلي تجار المخدرات هم أكثر “قوة وسطوة” من الدولة.

وقال الصيدلي في تغريدة على {تويتر} ان” موضوع المخدرات اصبحت فعلا من تحديات حكومة عبدالمهدي”.

وأضاف ان” كبار تجارها اليوم يعتقدون انهم اكثر قوة وسطوة من الدولة نفسها”.

وكان 15 سجيناً في سجن شرق القناة شرقي العاصمة بغداد مدانين بجرائم حيازة وتجارة المخدرات قد فرواً أمس من السجن.

وأصدر وزير الداخلية أوامر باعفاء مدراء شرطة بغداد وضباط كبار على خلفية الحادثة.

وأعلنت وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد اعتقال 9 من الفارين بينهم سجين سلمه ذويه الى مركز شرطة.انتهى

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