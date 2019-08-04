الحشد وعمليات صلاح الدين ينفذان عملية تفتيش في الزنكورة وصولا الى تقاطع البوعجيل (صور)

2019/08/04 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي وعمليات صلاح الدين، الأحد، عملية تفتيش في منطقة الزنكورة وصولا الى تقاطع البو عجيل لتعقب خلايا وفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.وقال موفدنا، إن قوة مشتركة من اللواء التاسع واللواء 35 في الحشد الشعبي وعمليات صلاح الدين نفذت، اليوم، عملية تفتيش في منطقة الزنكورة حتى تقاطع البو عجيل.وأضاف، أن العملية جاءت ...

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