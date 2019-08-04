حملة للحشد تعيد الحياة الى زراعة البصرة وثروتها الحيوانية (صور)

2019/08/04 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، حملة لكري وتطهير الانهر والمبازل في محافظة البصرة، فيما أكد الاهالي أن الحملة أسهمت في إعادة الحياة إلى الأراضي والثروة الحيوانية.وقال موفدنا، إن الهندسة العسكرية للحشد الشعبي وبالتعاون مع الدوائر المعنية نفذت حملة واسعة لكري الانهر والمبازل في قضاء الدير بمحافظة البصرة، مبينا أن الحملة شملت تطهير عدة انهر ...

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