التخطيط تعلن إضافة تخصيص 5 مليارات دينار لتحسين مستوى الخدمات في المحاويل

2019/08/04 | 19:50

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بغداد:سومر نيوز

اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأحد، عن إضافة 5 مليارات دينار لمخصصات قضاء المحاويل بهدف ت...

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