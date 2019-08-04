2019/08/04 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاحد، مشاهد مصورة للسفينة "العراقية" التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي بتهمة تهريب الوقود.

وأظهرت المشاهد التي صورها عناصر في الحرس الثوري، خزانات وقود في أسفل السفينة، التي قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إنها عراقية.

ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة الثانية للقوة البحرية في الحرس الثوري العميد رمضان زيراهي قوله، إن "دورية من قوات قاعدة المنطقة الثانية للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية قامت في الساعة التاسعة و 30 دقيقة من مساء يوم الاربعاء الماضي بالتوقيت المحلي (الخامسة عصرا بتوقيت غرينتش) بتوقيف سفينة اجنبية تحمل الوقود المهرب".

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

طالب مركز "حقوق" لدعم حرية التعبير، اليوم الاحد، قيادة شرطة كربلاء إلى توضيح أسباب تباطؤ سير التحقيق بشأن مقتل الروائي علاء مشذوب في المحافظة قبل أشهر، فيما أشار إلى أن تأخر إعلان نتائج التحقيق "يثير المخاوف ويزي

بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو مجلس محافظة الانبار طه عبد الغني، الاحد، وزارة الدفاع برد الاعتبار لقائد عمليات الانبار الفريق الركن محمود الفلاحي وأعادته الى منصبه بعد ثبوت براءته.

وقال عبد الغني لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس الانبار لم يطلع حتى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحرس الثوري الإيراني ينشر مشاهد للسفينة العراقية المحتجزة في مياه الخليج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحرس الثوري الإيراني ينشر مشاهد للسفينة العراقية المحتجزة في مياه الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).