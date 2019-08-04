نصيف تطالب بتغيير القادة والضباط الذين مضى عليهم اكثر من ٤ سنوات

2019/08/04 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..طالبت النائبة عالية نصيف، الاحد، وزير الداخلية بتغيير القادة الأمنيين والضباط الذين مضى على تسنمه مناصبهم اكثر من أربع سنوات.وقالت نصيف في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “آن الاوان للمجيء بوجوه جديدة وشخصيات كفوءة لقيادة الامن في العاصمة بغداد من الضباط المهنيين وأصحاب الخبرة”.وبينت انه :”لا مجاملة في بقاء المتقاعسين والمتهاونين […]

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