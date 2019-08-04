2019/08/04 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال فترة الانتقالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يضم فيربو بشرط جزائي 200 مليون يورو ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يضم فيربو بشرط جزائي 200 مليون يورو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).