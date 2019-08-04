2019/08/04 | 20:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلال فترة الانتقالات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يضم فيربو بشرط جزائي 200 مليون يورو ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يضم فيربو بشرط جزائي 200 مليون يورو ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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