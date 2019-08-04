2019/08/04 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المنطقة الثانية للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية في بوشهر ان السفينة الاجنبية التي تم توقيفها في الخليج الفارسي وهي تحمل 700 الف لتر من الوق...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرس الثورة یکشف عن هوية سفينة تهريب الوقود المحتجزة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرس الثورة یکشف عن هوية سفينة تهريب الوقود المحتجزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).