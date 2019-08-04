2019/08/04 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس افاد مصدر امني، اليوم الاحد، قيام شاب من اهالي الزعفرانية بمحاولة رمي نفسه من على جسر الجادرية.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إنه “الدوريات تلقت معلومة عن وجود شخص قام بمحاولة رمي نفسه من جسر الجادرية بقصد الانتحار، وهو من مواليد 2001”.واضاف ان “الشخص هو من سكنة الزعفرانية، وتم انقاذ حياته”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقاذ شخص من اهالي الزعفرانية حاول الانتحار من جسر الجادرية وكالة خطوة برس.

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