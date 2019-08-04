شرق الفرات.. الكرد وروسيا وإسرائيل

2019/08/04 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) يلعب أوراقه على المكشوف في شرق سورية، لا حاجة بعد الآن للمناورة.ليس هناك حاجة كي يتكلم

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