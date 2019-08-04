الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية تبحث التعاون مع شركة اميركية

2019/08/04 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصناعات «التعدينية» مستعدة لتجهيز الكميات المطلوبة لاكساء الطرق في البلاد بغداد _ الصباح الجديد : بحثت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع شركة (AMS) الاميريكية امكانية التعاون المشترك.في حين اعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية استعدادها ولديها الاستعداد لتجهيز الكميات المطلوبة من انتاجها الاسفلت عالي الأداء لاكساء الطرق.وقال مدير عام ...

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