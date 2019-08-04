محافظ بغداد يعلن تقدم مراحل انجاز مشروع توسعة مستشفى النعمان

2019/08/04 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ الصباح الجديد : اعلن محافظ بغــداد فلاح الجزائري، امس الاحد، عن تقدم مراحل انجاز مشروع توسعة مستشفى النعمان التعليمي وبنسبة ٤٥٪ والمتكون من تسعة طوابق وبسعة ٧٥ سريراً.وقال الجزائري خلال زيارته الميدانية للمشروع لمتابعة مراحل سير العمل، بحسب بيان لمكتبه تلقت « الصباح الجديد « نسخة منه، ان “انجاز المشروع يسير بوتيرة ...

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