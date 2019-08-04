وزير العمل والحكومة ونقابات العمل واتحاد الصناعات يبحثون وثيقة العمل اللائق

2019/08/04 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3600 استفسار وشكوى وردت عبر خطها الساخن بغداد _ الصباح الجديد : بحـث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان المبادئ الأساسية لوثيقة العمل اللائق خلال ترؤسه اجتماعاً مع أطراف العمل الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال في العراق واتحاد الصناعات العراقي)، في حين أستقبل قسم شؤون المواطنين في هيئة الحماية الاجتماعية (3605) استفسارات وشكاوى ...

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