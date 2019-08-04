عضو اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة للمجموعة الثانية علي الاسدي ينسحب من ملعب فرانسو حريري احتجاجاً على الاعتداء الذي تعرض له بعض الاعلاميين

2019/08/04 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضواتحادالكرةورئيساللجنةالمنظمةللمجموعةالثانيةعليالاسديينسحبمنملعبفرانسوحريرياحتجاجاًعلىالاعتداءالذيتعرضلهبعضالاعلاميين

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