عبد المهدي: العراق يشهد استقراراً ووحدة وطنية ويحقق خطوات متسارعة

2019/08/04 | 20:54

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بغداد:سومر نيوز

اعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، أن العراق يشهد استقراراً ووحدة وطنية ويحقق خطوات متسارعة، مؤ...

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