الحلبوسي: ندفع بإتجاه خلق رؤية عربية مشتركة تخدم شعوبنا ومستقبلها

2019/08/04 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع وزيري خارجية مصر سامح شكري، والاردن أيمن الصفدي، ملف مكافحة الارهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي.

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