2019/08/04 | 20:57

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الإمارات تقدم تسهيلات كبيرة للتجار الإيرانيين

أكدت رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات، قرار أبو ظبي التعامل مع

المستثمرين الإيرانيين ومنحهم تأشيرات سفر تجارية وفتح حسابات مصرفية

لهم، وذلك إثر مباحثات إيرانية مع حكام دبي.وقال رئيس الرابطة عبد القادر فقيهي، إن "حاكم دبي (الشيخ محمد بن

راشد آل مكتوم) وعد بتمديد تأشيرات السفر الملغاة وإعادة فتح الحسابات

المصرفية المغلقة".وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستتخذ "شريطة أن يتمتع التجار بسمعة حسنة

والرغبة في ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات".وأكد فقيهي أنه ستتم إعادة فتح مراكز الصيرفة الإيرانية في الإمارات

في غضون أيام، وذلك بإيعاز من البنك المركزي الإماراتي.وأوضح أن حاكم دبي وعد بتقديم تسهيلات للمستثمرين الإيرانيين رغم

العقوبات الأمريكية، لكنه اشترط الموافقة على تجارة السلع التي لا

تشملها العقوبات.وتابع فقيهي قائلا: "لمسنا انفتاحا في الإمارات لاستئناف أجواء

التجارة مع إيران، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين الأمارات وإيران

انخفض خلال السنوات الماضية من 70 مليار إلى 40 مليار دولار كما نقل

العديد من رجال الأعمال الإيرانيين تجارتهم من الإمارات إلى تركيا.

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