الخارجية النيابية: الاجتماع الثلاثي سيعود بالمنفعة الى العراق

2019/08/04 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد..أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية مثنى أمين، الاحد، ان الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق ومصر والاردن الذي عقد في بغداد سيعود بالمنفعة الى العراق، فيما اشار الى ان انفتاح العراق بالعلاقات سيزيد من قوته.وقال امين في حديث اطلعت عليه / بدر نيوز/ ان”الاجتماع هو جزء من استراتيجة انفتاح العراق على […]

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