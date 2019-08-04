إطلاق مشروع لمعالجة ظاهرة المياه الجوفية شرق الرمادي

2019/08/04 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الاحد، اطلاق مشروع مد انابيب ( فلاتر) لمعالجة ظاهرة المياة الجوفية في مناطق شرق مدينة الرمادي.وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية خصصت مبلغ مليار و 100 مليون دينار لمد انابيب (فلاتر) لمعالجة ظاهرة القضاء على المياه الجوفية التي تعد من اهم […]

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