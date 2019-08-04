وزير الداخلية يلتقي محافظ الانبار ويبحث إعادة إفتتاح منفذ القائم الحدودي

2019/08/04 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، مع محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، تنسيق الجهود لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي بحضور عدد من اعضاء حكومة الانبار المحلية.وناقش الياسري في ديوان مبنى محافظة الانبار، عدداً من المواضيع الهامة ومنها آخر مستجدات الأوضاع الامنية وجهود القوات الامنية في تأمين المحافظة ومحاربة الجريمة والإرهاب.وبحث الجانبان حول موضوع […]

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