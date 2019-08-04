2019/08/04 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC مع احتفال ميغان ماركل زوجة الأمير هاري بعيد ميلادها الثامن والثلاثين، الأحد، تلقت دوقة سا**** فيض من التهانئ، لكن أبرزها على الإطلاق ما كتبه لها زوجها.وعلى الحساب الرسمي للأمير هاري وزوجته بموقع “إنستغرام”، كتب دوق سا**** كلمات بسيطة ورقيقة، إلى جانب صورة لأول جولة ملكية رسمية لهما، وكانت في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بكلمات رقيقة وصورة..الأمير هاري يهنئ زوجته بعيد ميلادها المركز الخبري الوطني.

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