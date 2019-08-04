2019/08/04 | 21:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني في شرطة ديالى ،الاحد، بأصابة عنصرين امنيين بتعرض ارهابي شمال شرقي المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة عنصرين امنيين بتعرض ارهابي شمال شرقي ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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