اصابة عنصرين امنيين بتعرض ارهابي شمال شرقي ديالى

2019/08/04 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في شرطة ديالى ،الاحد، بأصابة عنصرين امنيين بتعرض ارهابي شمال شرقي المحافظة.

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