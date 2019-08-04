ناشط ايزيدي لـ

2019/08/04 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد الناشط الإيزيدي خيري علو حكو وان الحكومة العراقية كان لها دور خجول تجاه المختطفات الإيزيديات من قبل داعش الارهابية .

وقال حكو في

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