شرطة الديوانية توجه بالتحقيق بحالة دهس دورية نجدة لأحد المواطنين

2019/08/04 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية

وجّه قائد شرطة الديوانية اللواء فرقد العيساوي، اليوم الاحد، بالتحقيق بحالة دهس دورية للنجدة لأحد المواطنين في المحافظة.

وذكرت قيادة شرطة الديوانية في بيان

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