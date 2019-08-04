2019/08/04 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من تقديم اللاعب مصطفى مؤيد

تممت إدارة نادي النجف العراقي تعاقدها مع مصطفى مؤيد، لاعب نادي الديوانية، وذلك لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي علي هاشم في تصريحات إن الإدارة أكملت تعاقدها مع اللاعب الشاب مصطفى مؤيد الذي برز ضمن مواهب فريق الديوانية بالموسم المنتهي، بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق الذي يقوده المدرب حسن أحمد.

وبيّن أن من بين الخطة التي يعمل عليها النادي بالتعاون مع المدرب هو خلق جيل مستقبلي لفريق النجف، مضيفا: “لذلك فإن التعاقد مع اللاعبين الشباب سيكون سمة بارزة لأغلب تعاقداتنا”.

وأشار إلى أن المدرب حسن أحمد نجح بشكل لافت في التعامل مع اللاعبين الشباب واكتشاف عدد من المواهب.

وقال إن هناك مفاوضات مع عدد من اللاعبين المحليين، وكذلك فتحت الإدارة خطوط تواصل مع بعض المحترفين من أجل ضمهم.

يشار إلى أن إدارة نادي النجف سبق وأن جددت تعاقدها معد عدد من اللاعبين واستقطبت آخرين أبرزهم لاعب نفط الوسط أمير صباح وحارس الطلبة مهدي هاشم.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف يضم مصطفى مؤيد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف يضم مصطفى مؤيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).