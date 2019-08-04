قائد شرطة الديوانية يوجه بالتحقيق بحالة دهس دورية للنجدة لأحد المواطنين

2019/08/04 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه قائد شرطة الديوانية اللواء فرقد العيساوي، الاحد، بالتحقيق بحالة دهس دورية للنجدة لأحد المواطنين في المحافظة.

وذكرت قيادة شرطة الديوانية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قائد الشرطة أمر بتشكيل لجنة تحقيقية من أجل الوصول إلى حقيقة تعرض أحد المواطنين إلى حالة دهس من قبل دورية لشرطة النجدة في قضاء الشامية".

وأضافت أن "قرار قائد الشرطة جاء بعد جمع المعلومات وحضور كافة أطراف الموضوع أمامه في مقر قيادة الشرطة".





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