كوردستان تصدر الزاما خاصا لاصحاب السيارات الحكومية

2019/08/04 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، منح المهلة الى نهاية الشهر المقبل لالصاق (لوغو) الحكومة على السيارات التابعة لدوائر الدولة لتفادي استعمالها لاغراض شخصية بعد انتهاء الدوام الرسمي.وجاء في مضمون قرار للوزارة انه يتوجب الصاق (لوغو) حكومة الاقليم لجميع السيارات الحكومية لغاية الاول من شهر ايلول المقبل لضمان عدم استعمالها بعد انتهاء الدوام الرسمي.كما تضمن القرار لا يشمل الدوائر التي تحتاج لاستعمال سياراتها بعد الدوام الرسمي ولكن بشرط عمل تصاريح خاصة لاستعمال تلك السيارات.واشار القرار الى ان هذا الامر لا يشمل سيارات الدرجات الخاصة.وفي الوقت نفسه قامت مديرية مرور السليمانية اليوم الاحد بالصاق (لوغو) حكومة الاقليم على جميع سياراتها، ومن المقرر ان تقوم المديريات الاخرى في السليمانية بالخطوة ذاتها تباعا.

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