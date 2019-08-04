المرور تعلن فتح جزئي لطريق سريع محمد القاسم في بغداد

2019/08/04 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت مديرية المرور عن قر فتح جزئي لطريق شريع محمد القاسم.وذكر بيان للمرور تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “طريق محمد القاسم السريع سيفتح الجزء المغلق منه حالياً يوم الخميس”.واستدرك البيان بالقول “لكن سيبقى ممر الدخول من النهضة صعودا باتجاه ملعب الشعب والنزول باتجاه تقاطع قرطبة القريب من الجملة […]

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