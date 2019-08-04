رسلان حنون ينتقل رسميا لنفط الوسط ما بين التنافس على اللقب والتحضير الجيد طموحات المجموعة الثانية من غرب آسيا متضاربة

2019/08/04 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ميثم الحسنياختلفت طموحات منتخبات المجموعة الثانية لبطولة غرب أسيا التاسعة والتي ستقام منافساتها في مدينة أربيل بملعب فرانسو حريري.وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمرا صحفيا لمنتخبات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الكويت والسعودية والبحرين والأردن وحضر مدربو المنتخبات الأربعة وتحدث الجميع عن طموحاتهم من المشاركة في البطولة.(المشرق) أعدت هذا التقرير عن المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبات المشاركة:-يوزكالكرواتي يوزك مدرب منتخب الكويت أثنى على حسن الاستقبال من الجانب المنظم والحفاوة التي حظى بها المنتخبات تبشر ببطولة منظمة بشكل جيد، لافتا أن الكويت قدم للبطولة للمنافسة على اللقب.وأوضح ان المنتخب الكويتي استعد بشكل مثالي للبطولة من خلال المعسكر الذي أقيم في انجلترا وتضمن اربع مباريات تجريبية وبالتالي جاهزية الفريق بدنيا وفنيا بمستوى جيد وسندخل البطولة بقوة.وأوضح أن البداية ستكون مع الفريق السعودي وهو من الفرق المميزة ونفكر بجميع المباريات بذات الأهمية كون المتأهل من المجموعة فريق واحد يبلغ النهائي وعلينا المنافسة بقوة لنكون اصحاب البطاقة المؤهلة للمباراة النهائية.العنبرينايف العنبري مدرب المنتخب السعودي أوضح ان البطولة ستكون محطة مهمة بالنسبة للأخضر السعودي لاكتشاف مواهب جديدة يمكن أن نضيفها للمنتخب الوطني في ظل مشاركة تشهد غياب اللاعبين المحترفين ولاعبي الأندية الكبيرة.وأشار إلى أن هدفنا تقديم كرة مميزة تليق بالمنتخب السعودي مع البحث عن فائدة فنية من خلال زج لاعبين شباب في البطولة وهي فرصة مهمة بالنسبة لجميع المنتخبات لتستعد للتصفيات المزدوجة أسيا وكأس العالم من خلال غرب أسيا.وتمنى العنبري النجاح للبطولة والفائدة لجميع المنتخبات المشاركة كون جميع المنتخبات تنتظرها مهام قارية مقبلة.سوزاالبرتغالي هيليو سوزا مدرب المنتخب البحرين أشاد بالجاهزية التي يتمتع بها فريقه بعد رحلة اعداد جيدة تضمن معسكر للأحمر في البرتغال جهزت الفريق بشكل جيد لبطولة غرب أسيا ومنها الدخول لتصفيات كاس أسيا والمونديال.وبين أن الفريق بحالة جيدة وهدفنا المنافسة على لقب البطولة حيث أن المنتخب يمر باستقرار جيد بعد انتهاء المعسكر ومباريات غرب أسيا ستعكس الصورة الحقيقية للمنتخب قبل الدخول في تصفيات كأس العالم.وأشاد المدرب البرتغالي بحسن التنظيم للمؤتمر والاستقبال الجيد من قبل الدولة المنظمة وتمنى أن تكون البطولة بمستوى فني عالي.بوركلمانزالبلجيكي فيتال بوركلمانز أوضح أن جاهزية منتخب الأردن جيدة والمعسكر التدريبي الأخير للفريق في تركيا جهز المنتخب بشكل مثالي للبطولة وبالتالي الفريق لم يكن رقما سهلا في المجموعة الثانية.وبين رغم غياب بعض اللاعبين المحترفين عن تشكيلة المنتخب الأردني لكن ثقتنا كبيرة بمن تم أختياره للمشاركة في البطولة والفريق سيكون منافس شرس مع المنتخبات المتواجدة معنا هنا في اربيل .وأوضح أن بطولة غرب أسيا محطة مهمة لجميع المنتخبات ونحن نضم في صفوفنا عدد من اللاعبين الشبان وستكون البطولة محطة اختبار فعلية لهم.

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