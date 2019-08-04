بين قوسين ب: اتجاه انهاء الحظر

2019/08/04 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل بطولة غرب اسيا التاسعة بكرة القدم بسلاسة تامة في مدينة كربلاء المقدسة واربيل وما يثار من احداث جانبية لانريد التطرق لها هي افرازات جانبية تحصل في كل بطولة في العراق وخارجه والاولى هو تركها منفردة كي لاتثمر عن شيء وغايات تبتعد بنا عن الرياضة والروح الرياضية الجميلة .تابعت على مدى اسبوع كامل كل مانشر عن بطولة غرب اسيا في العراق في الصحف والوكالات العربية والاجنبية واجمل خلاصة هي ان العراق باكمله امام تحد كبير لنقل صورة مغايرة تماما عن كل ما يشاع عنه او يقال ، وهو رهان كبير ومهم جدا والاكيد ان لنا اخوة واصدقاء يشاركونا طموح النجاح في هذا الاختبار الكبير ، لذلك اجد ان بعض الامور السلبية التي قد تحدث هنا وهناك هي من سقط المتاع ولن تؤثر فينا بعد ان قطعنا شوطا مهما من المشوار الاسيوي الذي اقره الفيفا رسميا واعتمده في التصنيف .فقد طغت اخبار البطولة ونتائجها ووصول الفرق المشاركة وتصريحات المدربين وعدد كبير من الصور الجميلة للجماهير على صدر الصفحات الرياضية الخليجية بما يثير الدهشة ، وما ان تنطلق مباريات المجموعة الثانية في اربيل حتى تزداد وتتكثف شدة التغطيات الفديوية والاخبارية المكتوبة معا وتكتمل حلقات العمل ، حيث يدرك جميعنا مدى اهمية وتاثير الاعلام الخليجي على نقل الاحداث ولو ان جماهيرنا الكبيرة في كوردستان تفاعلت مع البطولة كما هو الحال في كربلاء المقدسة فاننا سنكون قد اصبنا منتصف الهدف المنشود واسسنا بقوة لبطولات قريبة اخرى ومن يدري ربما منح اخرى واستثمارات كبيرة ستنعش الاقتصاد بقطاع الرياضة الحيوي الذي نهض بدولا معينة واوصلها الى القمة في سوق العمل بما يتجاوز حاجز النفط الوحيد ، ان ثقافة تقبل التنظيم والتاقلم والتدريب كمظومة كاملة اساسها الجمهور الرياضي والاعلام والادارة الناجحة يتطلب الكثير من العمل والبطولات وتصحيح الاخطاء من بطولة الى اخرى ، وهي عملية شاقة وطويلة فقدنا التماس بها منذ عام 1979 في بطولة الخليج التي جرت في بغداد وان كانت هناك بعض البطولات المتفرقة التي جاد بها الزمن واذونات الاتحادين الدولي والاسيوي فهي لاترقى الى حجم بطولة معتمدة كما هو الحال مع بطولة غرب اسيا التاسعة حاليا والتي يشترك بها الجهد الحكومي داعما بالاساس لاتحاد الكرة وممثلا بوزارة الشباب والرياضة التي عملت ومازالت تعمل بنكران ذات قل نظيره ودعم البطولة بكل السبل من خلال الاعلام والعلاقات والدعم اللوجستي الاخر ، وهناك من جندوا لاجل هذه المهمة بكل معنى الكلمة وشعارهم ان العمل ونجاح البطولة يعني اولا واخيرا فوز العراق وكسب ثقة الاخرين والتاسيس لمشروع انهاء الحظر كليا عن ملاعبنا وهو الاهم والاجدر بالمتابعة والتغاضي عن صغائر الامور الاخرى .من خلال هذا الرسم الذي نتابعه يوميا والقراءة لكل ما ينشر نستطيع القول اننا مقبلون على مفصل كبير وثقة ستمنح لنا وتؤكد جدارة العراق وشبابه في تحمل اعباء المسؤولية لما هو اكبر واشد ، وان التركيز على حملة الاعمار ومايقارب من سبعة ملاعب كبرى في طريقها الى الانجاز وطرحها من خلال التغطيات اليومية سيعزز مطالبنا الصريحة وقوة واقتدار العراق بكل المسميات على تنظيم اكبر البطولات وتمهيد الطريق مشرعا لعالم الاستثمار الرياضي الهائل في عراق المستقبل.

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