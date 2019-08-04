إجلاء 300 شخص من مخيمات الأطفال في جنوب روسيا بسبب الطقس

2019/08/04 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت وزارة حالات الطوارئ الروسية، بأنه تم إجلاء أكثر من 300 شخص، من مخيمين لاستجمام الأطفال في منطقة سلافيانسك بإقليم كراسنودار في جنوب روسيا.وقالت الوزارة، إن قرار الإجلاء، جاء عقب تحذيرات بحدوث حالات طوارئ، بعد تدهور الأحوال الجوية وتشكل أعاصير في البحر الأسود.وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: “تم اتخاذ تدابير […]

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