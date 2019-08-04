وزير الخارجية: الاجتماع تطرق الى موقف العراق من الازمة الاقليمية – فيديو

2019/08/04 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار الحكيم الى تطرق الاجتماع المشترك لموقف العراق من الازمة الراهنة، بين الولايات المتحدة وايران، إضافة الى مناقشة الملفات العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا.

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