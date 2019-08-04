الحرس الثوري: السفينة التي احتجزتها إيران اليوم عراقية

2019/08/04 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، عن أن #ناقلة_النفط التي احتجزها #الحرس_الثوري في #الخليج لتهريبها #الوقود هي سفينة عراقية.ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني، […]

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