مقتل منتسب بالشرطة وجرح اخرين باطلاق نار وسط البصرة

2019/08/04 | 22:25

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بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، الاحد، بمقتل منتسب بالشرطة وجرح اخرين باطلاق نار وسط البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين يستقلون عجلة مجهولة اطلقوا النار على دورية تابعة لشرطة النجدة بمنطقة المعارض وسط البصرة".

وأضاف، أن "الهجوم اسفر عن مقتل منتسب واصابة اخر بجروح".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد 4 اب 2019، عن قتل 6 قيادات بداعش بعملية أمنية في جبال مخمور.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة عمليات نينوى من متابعة مجموعة أرهابية ق

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كريم عليوي، اليوم الأحد، أن طائرات إسرائيلية قصفت معسكر الشهداء التابع للحشد الشعبي، قرب مدينة آمرلي.

وقال كريم عليوي، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور ن

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الأحد، بأن قوة أمنية القت القبض على عصابة تروج للمخدرات وسط المحافظة، باستخدام "دراجة هوائية".

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية من مكافحة المخدرات الق

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