عبد المهدي يصدر توجيهاً عاجلاً بشأن المياه

2019/08/04 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الأحد، على أهمية حماية مصادر المياه من التلوث والعمل على تسريع إنجاز المشاريع وتأهيل وتشغيل محطات المعالجة المعطلة، داعياً لجنة الحملة الوطنية للحفاظ على مصادر المياه لتقديم دراسة عاجلة عن جميع المحطات المتوقفة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه، إن “عبد المهدي عقد اجتماعا لأعضاء لجنة الحملة الوطنية للحفاظ على مصادر المياه من التلوث المنبثقة عن الأمر الديواني (٩٩) لسنة ٢٠١٨، وجرى خلال الاجتماع بحث الواقع البيئي وجهود معالجة تلوث مصادر المياه والأنهر وترشيد الاستهلاك والمشاريع المنجزة وتأهيل المعطلة وما تمّ إنجازُهُ في الأشهر السابقة والخطط المستقبلية وحملات التوعية اللازمة”.

وشدد على “ضرورة حماية مصادر المياه من التلوث وضرورة ايلاء هذا الملف الأهمية التي يستحقها، والعمل على تسريع انجاز المشاريع وتأهيل وتشغيل محطات المعالجة المعطلة، كما وجه عبدالمهدي بتقديم دراسة عاجلة عن جميع المحطات المتوقفة؛ لغرض كسب الوقت وإطلاق التخصيصات المالية اللازمة”.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى “إشراك الحكومات المحلية والجامعات والمراكز البحثية والمجتمعية كافة بهذا الجهد وتلقي الحلول والمقترحات لمعالجة التلوث البيئي”، داعيا إلى “حملة توعية إعلامية؛ من أجل الحفاظ على مصادر المياه وحمايتها من التلوث”.

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