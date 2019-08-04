2019/08/04 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةكشفت حركة النجباء، الأحد، عن قيامها بمراقبة 11 قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

ونقلت قناة “العالم” عن المتحدث بإسم الحركة نصر الشمري خلال لقاءه مع مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، إن “الحركة تراقب جميع القواعد العسكرية الأمريكية في العراق والتي تصل عددها الى 11 قاعدة”.

وأكد الشمري ان “القاعدة العسكرية الأمريكية الأكثر تطورا تقع في كردستان العراق”.

وأوضح المتحدث باسم النجباء، أن “الولايات المتحدة تحاول إجراء عملياتها في سوريا بطريقة تؤثر سلباً على قوات المقاومة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال لقاء مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران.. النجباء تعلن مراقبتها 11 قاعدة أمريكية في العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال لقاء مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران.. النجباء تعلن مراقبتها 11 قاعدة أمريكية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).