مالية البرلمان لواع: لا توحيد لرواتب الموظفين وسيتم زيادة الدرجات الدنيا ولا مساس بالعليا

2019/08/04 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد، توحيد رواتب الموظفين لاختلاف طبيعة عمل وخطورة بعض الوزارات والدوائر

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