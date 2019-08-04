2019/08/04 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ADjtTNhbf3k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة - هروب السجناء .. خرق يتكرر 2019/8/4) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة - هروب السجناء .. خرق يتكرر 2019/8/4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).