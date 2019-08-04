بعد 65 مباراة في عام ونصف.. جيسوس يهدم

2019/08/04 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بعد مسيرة ناجحة بدأت في مارس 2018 وامتدت لـ65 مباراة متتالية، تلقى مدافع ليفربول الإنجليزي فيرجل فان دايك مراوغته الأولى في كل البطولات

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