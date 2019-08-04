الداخلية تعلن تكليف مدير جديد لمكافحة إجرام بغداد

2019/08/04 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأكد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الاحد، تكلّف اللواء الحقوقي وليد خالد علي بمنصب مدير مكافحة إجرام بغداد.

وذكر مكتب الوزير في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنخ "تم نقل مدير مكافحة إجرام بغداد اللواء الحقوقي حيدر فخري إلى مديرية إدارة الموارد البشرية بإمرة الإدارة"، لافتاً الى ان "وزير الداخلية قرر تكليف اللواء الحقوقي وليد خالد علي بمنصب مدير مكافحة إجرام بغداد (وكالة)".

وأكد البيان، إن "الوزير أصدر أمر إداري بنقل اللواء اسماعيل كريم جفات مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد إلى مديرية إدارة الموارد البشرية بإمرة الإدارة"، مبيناً أنه "تم تكليف اللواء كمال كاظم بمهام مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد (وكالة)".انتهى/س

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