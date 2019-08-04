2019/08/04 | 22:30

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حقوق الإنسان في البصرة يرصد زيادة باعداد الموقوفين بتهم المخدرات ويعلن وفاة اثنين منهم

اكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة " زيادة

الاكتظاظ في إعداد الموقوفين والنزلاء إلى أرقام تثير القلق الشديد

بسبب المخدرات.وذكر مدير المكتب مهدي التميمي في بيان " انه من خلال الرصد والتقييم

المستمر لتداعيات ظاهرة المخدرات يعد مؤشرا كبيرا في زيادة

إعداد الموقوفين والنزلاء نتيجة المخدرات " لافتا الى انه

مايثير القلق الشديد وخصوصا ان ظاهرت المخدرات قد تغلغلت في

اوساط شريحة الشباب دون وجود الإجراءات و الحلول الجادة

والرادعة لايقافها والحفاظ على هذه الثروة البشرية عبر برامج انهاء

البطالة والتأهيل الاجتماعي.



مطالبا في الوقت ذاته الى اتخاذ اجراءات

للحد من تلك الافة الخطر التي بات تشكل خطرا كبيرا بين الشباب.واشار التميمي " الى ان المفوضية سجلت حالة وفاة موقوف واخر محكوم

نهاية شهر تموز الماضي.

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