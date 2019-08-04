السيد الحوثي: على الإمارات أن تكون

2019/08/04 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الحوثي في كلمة بثتها قناة "المسيرة"، وتابعها موقع الغدير "العدو يعيش حالة التخبط والتفكك يوما بعد يوم.ونأمل أن تصدق الإمارات في إعلانها الانسحاب".وأضاف "نصيحتي للإمارات أن تصدق وتكون جادة في إعلان الانسحاب لمصلحتها على المستوى الاقتصادي وكل المستويات".وحذر من أن "استمرارها في العدوان وفي احتلال بلدنا يشكل خطورة عليها، وهي تتحمل مسؤولية ذلك"، مؤكدا أن "نصيحتنا لها أن تصدق وأن تكون جادة في هذا التوجه".وكانت الإمارات أعلنت الشهر الماضي خفض قواتها في مناطق عدة في اليمن، ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية".والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ مارس 2015، في مواجهة الحوثيين.وأكدت أبو ظبي أنها ليست بصدد مغادرة البلد الغارق في نزاع مسلح، رغم عملية إعادة الانتشار التي تنفذها قواتها.

انتهى.ص.هـ.ح.

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