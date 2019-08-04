(إليسو) التركي ليس البداية.. ما الأضرار التي سيجلبها على العراق جراء ملئهِ من جديد؟

2019/08/04 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «في حال ما لم تتمكّن الحكومة العراقية من الوصول إلى أي اتفاق مع تركيا، فمعنى ذلك أن العراق سيفقد نسبة كبيرة من حصّته في المياه، إذ أن أنقرة ستعطي للعراق […]

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